Álbum de Billie Eilish fue el más escuchado en Apple Music en 2019

BAD GUY

Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" de Billie Eilish.

Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año, y que posee cuatro nominaciones a los premios Grammy, ocupó el quinto lugar en la lista de canciones más transmitidas con "Bad Guy".

"Bad Guy" también fue la canción número uno en Shazam durante 2019, dijo la aplicación de reconocimiento de música propiedad de Apple.

OLD TOWN ROAD

La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue "Old Town Road", de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard.

THANK YOU NEXT

Ariana Grande y Post Malone interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music.

7 RINGS

"Thank U, Next" y "7 Rings" ocupan los lugares 3 y 4.

"Sunflower", de la película animada "Spider-Man: Into the Spiderverse", y "Wow", se ubicaron en segundo y sexto lugares respectivamente.

RUBBER SOUL

El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP “Rubber Soul” de los Beatles.

“Rubber Soul” ocupó el puesto número cinco en la lista de la revista Rolling Stone de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos" para 2012.

Es el sexto álbum de estudio de los Beatles. Fue producido por George Martin y grabado en poco más de cuatro semanas para la temporada navideña en 1965.

Según el College of Rock and Roll Knowledge, el nombre del álbum, Rubber Soul, proviene de un término que algunos músicos afroamericanos acuñaron para describir a Mick Jagger, de los Rolling Stones.

AT 17

Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington.

Si son de por aquí --o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días-- las entradas están a la venta en birchmere.com